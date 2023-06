Festa della Repubblica, la celebrazione in piazza Mostra a Trento

Anche medici e infermieri alle cerimonie del 2 giugno

Si sono svolte in forma ridotta in ottemperanza delle misure di sicurezza e distanziamento sociale le celebrazioni per la Festa della Repubblica a Trento. Quest’anno però, in piazza Duomo a fianco delle autorità istituzionali, civili e religiose non potevano mancare anche le rappresentanze dei medici e degli infermieri, simbolo di questi mesi di lotta al […]