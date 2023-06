Monte Peller, rinvenuta una carcassa putrefatta di orso adulto

Foto d’archivio

Il personale del Corpo forestale Trentino ha rinvenuto, nella serata di ieri, giovedì 1 giugno, nella zona del Monte Peller una carcassa putrefatta di orso adulto.

Lo stato di decomposizione molto avanzato non permette ad oggi di formulare ipotesi attendibili sulle cause del decesso. Gli esperti fanno comunque presente che la “stagione degli amori” si accompagna anche ad un aumento della competitività fra esemplari e non sono rari gli scontri fra plantigradi. In ogni caso sono stati raccolti reperti che saranno inviati in laboratorio per determinare l’identificazione genetica del soggetto.