I più grandi apicoltori trentini raccontati dal Mets

Sono 8 i progetti musicali trentini in finale di UploadSounds 2021

Sono otto trentini, due altoatesini e due tirolesi, i 12 progetti musicali under 35 dell’Euregio selezionati dalla giuria di qualità tra i ben 82 iscritti al contest, che sabato 11 dicembre prenderanno parte alle audizioni finali di UploadSounds 2021. In palio, per il vincitore, la possibilità di suonare in apertura al concerto di Anna Carol, […]