A Levico Terme arriva l’ottava edizione del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro

Credit: Stefano Eccel

Da giovedì 15 a domenica 18 giugno Levico Terme ospiterà l’ottava edizione del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, con 56 squadre iscritte, tra cui emergono i club italiani più titolati: Juventus, Inter e Milan. La novità? Quest’anno ci sarà anche il “Torneo Pulcino d’Oro Girls”, dedicato al calcio femminile, che si svolgerà negli stessi giorni della manifestazione.

L’ambasciatore di quest’anno è l’ex capitano del Milan, Massimo Ambrosini. Venerdì 9 giugno la sede di Trentino Marketing ha ospitato la conferenza stampa di presentazione, aperta dal sindaco di Levico Sandro Beretta e da Renzo Merlino, che presiedono il Pulcino d’Oro.

Tra le 56 squadre in gara, non ci sono solo equipe italiane. Dall’Olanda ritorneranno le giovani promesse del PSV Eindhoven, detentori del titolo e dal Portogallo per la prima volta il Benfica. Dall’Argentina il River Plate, squadra argentina tra le più gloriose al mondo è una delle grandi novità. Per la prima volta arriveranno al Pulcino d’Oro i francesi dell’Olympique Marsiglia, per una kermesse che si dimostra sempre più un laboratorio calcistico.

Assieme ai baby talenti di questi top club, italiani ed europei, arriveranno in Trentino più di 1.000 giovani promesse di 9, 10 e 11 anni che daranno vita a più di 300 partite.

Anche in questa edizione ci sarà il Villaggio del Pulcino, uno spazio dedicato non solo al calcio, ma anche ad altri sport che sanno attirare grandi e piccini. Dalla pallanuoto, al basket, senza dimenticare il volley. Presenzieranno nel loro apposito stand i rappresentanti di Valsugana Basket che con i propri coach e con quelli di Basket Pergine animeranno le giornate insieme all’ex cestista plurititolato Luca Lechthaler. Entrambe le società sono affiliate alla Dolomiti Energia Basket Academy di Aquila Basket.

Le prime partite si svolgeranno giovedì 15 giugno sui rettangoli di gioco di Borgo, Caldonazzo e Levico Terme. Venerdì 16 giugno sarà la volta della cerimonia d’apertura e della sfilata delle formazioni partecipanti per il centro di Levico Terme fino al parco Asburgico. Sabato 17 e domenica 18 giugno, quindi, arriveranno le gare in cui entrano in gioco i top club, con i match che andranno a determinare chi alzerà il Pulcino d’Oro, il Pulcino d’Argento, il Pulcino di Bronzo, il Pulcino Gialloblù e i quattro Pulcino Arcobaleno.