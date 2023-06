Cinema ed escursioni domenicali al Parco Naturale Adamello Brenta: domenica 25 giugno si apre “SuperPark”

Avrà inizio tra pochi giorni “SuperPark”, la rassegna estiva del Parco Naturale Adamello Brenta. Due le iniziative proposte: sette escursioni domenicali con ospiti d’eccezione e undici film ai margini del bosco a impatto zero organizzati in collaborazione con Cinéma du Desert.

La prima escursione è prevista per domenica 25 a malga Cengledino, sopra Tione, a 1660 m, e vedrà come ospite Marco Colombo, fotografo e divulgatore laureato in Scienze naturali e diventato uno dei più importanti e apprezzati fotografi naturalisti a livello internazionale, recentemente riconfermato vincitore del “Wildlife Photographer of the Year”, il più importante concorso di foto naturalistiche al mondo.

Le escursioni si svolgono al mattino, sempre la domenica (fino a luglio per riprendere, dopo la pausa estiva, a ottobre) e non presentano particolari difficoltà per gli escursionisti abituali. Protagonisti sono ospiti provenienti da vari “mondi”, dalla fotografia alla musica, dalla letteratura allo sport e così via, che si racconteranno ai partecipanti e si confronteranno con i vari aspetti della natura del Parco. Per partecipare è necessario prenotarsi presso le Apt di ambito indicate nel programma (telefonicamente o via internet). Ad ogni appuntamento è prevista una degustazione di prodotti del territorio. È prevista inoltre una quota di partecipazione di 10 euro; gratis per i possessori di ParcoKey QP.

Il primo film della rassegna cinematografica verrà proposto lunedì 26 giugno alla Vetreria di Carisolo (ore 21). Sarà “It’s my home for three months” di Alessandro de Bertolini e Lorenzo Pevarello (Italia / 2018 / 64 min). Il film presenta l’impresa compiuta da de Bertolini, anche ricercatore presso la Fondazione Museo storico del Trentino e documentarista, nel 2017, un’attraversata del continente nordamericano in bicicletta, da San Francisco all’Oceano Artico, di 10.300 chilometri, in 90 giorni, attraversando una varietà di ambientazioni e paesaggi straordinaria.

Essendo la serata inaugurale, è prevista, oltre a quella di de Bertolini, anche la presenza di due ospiti: Sonny Colbrelli, originario della Valsabbia, uno dei ciclisti più quotati a livello nazionale e internazionale, capace di imprese come un’epica vittoria alla Parigi Roubaix, che ha dovuto interrompere improvvisamente la carriera per problemi di salute, continuando però a mantenere un legame fortissimo con la bicicletta, e Yanez Borella, esploratore, viaggiatore e sportivo trentino, che in sella alla bicicletta è arrivato quasi ovunque, toccando anche con mano, nel corso dei suoi viaggi, gli effetti della crisi climatica.

Il cinema itinerante si sposterà quindi ogni sera in una nuova località all’interno dei confini del Parco, fino all’8 luglio, proponendo di volta in volta un film diverso: docufilm, film d’animazione, fiction, sempre a tema ambientale o legati ai vari aspetti della montagna, del viaggio, delle culture di alta quota. La proiezione è libera e gratuita. Gli spettatori assistono ai film seduti sull’erba, con le cuffie per l’audio. Si consiglia di portare una coperta dove sedersi e abbigliamento adeguato al clima serale in montagna. In caso di pioggia sono previste sedi alternative al coperto. Qui il calendario completo degli appuntamenti.