Morsa da una vipera a malga Val di Roda, elitrasportata al Santa Chiara

Anche in Primiero il servizio “BibLio a casa tua”

Dopo iniziative analoghe intraprese da varie biblioteche in Trentino, anche la Biblioteca intercomunale di Primiero avvia “BibLio a casa tua”. È il nuovo servizio gratuito di prestito a domicilio rivolto ai residenti e domiciliati nei Comuni di Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis, che per ragioni diverse non possono recarsi di […]