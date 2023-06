Medaglia d’oro per la trentina Elisa Roner agli Europei di Tiro con l’arco

Nuovo successo per la campionessa trentina di tiro con l’arco Elisa Roner, che ai campionati europei di Cracovia, in Polonia, in corso di svolgimento, si è aggiudicata la medaglia d’oro nella categoria individuale femminile del compound. Si tratta del 20° oro azzurro nella rassegna polacca.

La nostra portacolori ha iniziato la sua giornata ai quarti di finale, in cui ha domato per 144-142 l’estone Lisell Jaatma. In semifinale, dopo aver terminato in parità con la danese Tanja Gellenthien i cinque set (41-41), è stata abile a spuntarla alla prima freccia di spareggio. Infine l’ultimo atto, in cui non ha tentennato andando ad imporsi con lo score finale di 145-139 sulla britannica Ella Gibson.

“A nome di tutta la giunta provinciale faccio le congratulazioni a Elisa Roner per questo nuovo brillante nuovo successo in campo internazionale”, ha commentato il presidente Maurizio Fugatti. “Un nuovo prestigioso traguardo – riferisce l’assessore allo sport Roberto Failoni – che si aggiunge a quelli già ottenuti lo scorso aprile con il terzo posto nella prima tappa di Coppa del Mondo in Turchia e a inizio febbraio con la vittoria alle Indoor World Series di Las Vegas in una stagione eccellente. Elisa è una campionessa che ha saputo arrivare presto ad altissimi livelli nel tiro con l’arco e, vista la giovane età, saprà certamente onorare i colori della nazionale azzurra e far conoscere il nome del Trentino nel mondo”.