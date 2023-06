Radio Fiemme compie 50 anni: lunedì 3 luglio una giornata di festeggiamenti

Sono quasi passati cinquant’anni da quel 3 luglio del 1973, quando Tarcisio Gilmozzi, il popolare “paròn” e il figlio Giuliano, esperto di elettronica, di Tesero, attivarono la prima emittente radiofonica in Val di Fiemme. Da quel giorno Radio Fiemme prese parte alla storia delle prime radio private d’Italia che nell’anno successivo iniziarono a prendere piede in tutto il paese.

Una ricorrenza che sarà festeggiata lunedì 3 luglio con una serie di appuntamenti a Ziano di Fiemme, dove, durante tutta la giornata saranno visitabili gli studi della radio situata in Piazza

Italia, nella storica sede della Cassa Rurale, dai quali andranno in onda le trasmissioni in diretta dalle 7:30 di lunedì alle ore 1:00 di martedì. Tra queste, tre minuti dedicati alla storia delle Valli di Fiemme e Fassa dal 1973 ad oggi a cura del giornalista Mario Felicetti e interviste ai personaggi che hanno fatto la storia della radio.

Alle 18:30 si terrà l’apertura della piazza dedicata alle associazioni, con le animazioni per bambini e adulti a cura della Proloco di Ziano. Alle ore 19.30, quindi, la banda di Ziano darà il via alla musica dal vivo con balli tirolesi in piazza con il concerto dei “Suan Welschtiroler Volksmusik”, mentre alle 20.30 sarà il momento della dance music, con il DJ set Sottocassa e FunLab che ci porterà in un viaggio musicale a partire dagli anni ’80 fino ad oggi.

Radio Fiemme, durante questo mezzo secolo, con la sua “voce” ha raccontato eventi, storie, cultura, restando sempre vicina alla gente, fin da subito, perché essere una radio di prossimità va oltre il desiderio d’essere ascoltati ed è un’occasione di lasciare spazio alle sensazioni della gente delle Valli. Dal 2021 con la rinnovata gestione assunta da Luca De Marco e Alessandro Arici, Radio Fiemme ha cambiato passo e si è proiettata verso una nuova dimensione che, rispettando l’attenzione verso le tradizioni e la lingua delle nostre comunità montane voluta dai suoi fondatori, l’ha portata ad essere costruttiva, dinamica e attuale. Un impegno sempre più sociale che ha portato alla messa in onda di programmi come le offerte di lavoro, di formazione, le iniziative rivolte ai giovani sviluppate con le scuole del Trentino, la pagina dedicata alle associazioni, alle imprese, alla Cooperazione, agli eventi sportivi, alla formazione pedagogica, artistica e, più ampiamente, professionale.