“20 maratone in 20 giorni”, domenica 23 luglio arriva a Trento la corsa solidale di Gabriele Catta

Foto Gabriele Catta (FB)

Arriverà anche a Trento “20 maratone in 20 giorni”, un progetto di solidarietà portato avanti da Gabriele Catta, 21 anni, studente di Scienze motorie all’Università di Cagliari.

Trento rappresenterà la 14esima tappa di un’avventura che, partita il 10 luglio dalla Sardegna, ha attraversato anche Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e che passerà anche da Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria.

Lo studente di Scienze motorie nel 2022 ha percorso a nuoto 52 chilometri senza fermarsi. Quest’anno Catta ha scelto di unire la sua passione per lo sport alla solidarietà correndo in solitaria in venti regioni italiane per venti giorni consecutivi, sostenuto da un team di preparatori atletici, medici e sponsor che lo seguono nell’impresa.

L’iniziativa sostiene la raccolta fondi in favore dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) e dell’Associazione volontariato sclerosi multipla (VOSM), per sensibilizzare sulla sofferenza che accompagna le persone affette da malattie aggressive. Per informazioni e per contribuire alla raccolta fondi: gabrielecatta48@gmail.com – facebook: Gabriele Catta – instagram: gabry_catta01