Parte il Festival “Più Piano”: 16 appuntamenti con la musica del pianoforte

Parte martedì 25 luglio l’edizione numero 15 del Festival “Più Piano”, la rassegna musicale nata nel 2008, organizzata dall’associazione Ars Modi, con la direzione artistica del pianista e compositore trentino Edoardo Bruni, che prevede ben 16 importanti appuntamenti musicali in località turistiche della Provincia di Trento.

Il comune denominatore della rassegna intitolata “Più Piano” è la presenza del pianoforte, solo o accompagnato da altri strumenti. Gli artisti coinvolti provengono dal Trentino – Alto Adige, dall’Italia e dall’Europa, in modo da offrire in una stessa stagione una panoramica su realtà musicali di alto livello provenienti da diversi luoghi. In programma, quest’anno, anche alcuni concerti dedicati espressamente ai musicisti emergenti, trentini italiani e stranieri, inseriti in una apposita sezione del festival denominata “Giovani Talenti”.

Ogni concerto del Festival è preceduto da una breve presentazione introduttiva, così da accompagnare il pubblico all’ascolto della musica e da permettere anche a persone digiune di musica classica di accostarsi a questi concerti agevolmente. Dal 2009 oltre alla musica classica vengono proposti anche concerti dedicati ad altri stili musicali, come il jazz, l’improvvisazione, il tango, la musica per cinema. Dal 2010 vengono inoltre realizzate ogni anno una o più serate in cui la musica viene abbinata ad altre forme artistiche: poesia, teatro, pittura, cinema, burattini, danza. Quest’anno si tratta della recitazione, con due concerti in cui alla musica viene abbinata la voce recitante: il 25 luglio a Roncegno, con un concerto dedicato a F. Chopin, ed il 16 agosto a Stenico, con un concerto dedicato a J. S. Bach.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Fondazione Caritro. I concerti sono ad ingresso gratuito con offerta libera.

Questo il programma completo degli appuntamenti:

Martedì 25 luglio 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

LETTERE… PIU’ PIANO

Sarah Giannetti, pianoforte – Alfonso Masi, voce recitante

Chopin: 4 scherzi – Andante e polacca op. 22

Martedì 1 agosto 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

SOLO… PIU’ PIANO

Manuel Tévar, pianoforte

Musiche di Bach, Mozart, Schubert, Chopin, Albeniz, Alonso

Sabato 5 agosto 2023, ore 21.00

Cavalese, Magnifica Comunità

CHITARRA… PIU’ PIANO

Luca Lucini, chitarra – Matteo Falloni, pianoforte

Musiche di Granados, Albeniz, Falloni

Martedì 8 agosto 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

VIOLA… PIU’ PIANO

Silvestro Favero, viola – Valter Favero, pianoforte

Musiche di Haendel, Bach, Schubert

Giovedì 10 agosto 2023, ore 21.00

Cavalese, Magnifica Comunità

PIANO… PIU’ PIANO: Il fascino dell’opera e dell’operetta

Elvira Foti e Roberto Metro, pianoforte a quattro mani

Musiche di Rossini, Verdi, Gounod, Bizet, Strauss jr., Lehár, Offenbach

Mercoledì 16 agosto 2023, ore 21.00

Stenico, Castello

CONVERSAZIONI… PIU’ PIANO: Contrappunti, da Giordano Bruno alle neuroscienze

Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, pianoforte a quattro mani

Angela Demattè, voce recitante

Musiche di J. S. Bach

Giovedì 17 agosto 2023, ore 21.00

Cavalese, Magnifica Comunità

SOLO… PIU’ PIANO

CICLO GIOVANI TALENTI: Takeshi Shimozato, pianoforte

Musiche di Beethoven, Granados, Musorgskij

Venerdì 18 agosto 2023, ore 21.00

Pinzolo, Chiesa di San Vigilio

SOLO… PIU’ PIANO

CICLO GIOVANI TALENTI: Antonia De Pasquale, pianoforte

Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel

Martedì 22 agosto 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

VOCE… PIU’ PIANO: Canzoni di un lungo viaggio

Margherita Rotondi, mezzosoprano – Vincenzo Cicchelli, pianoforte

Musiche di Piaf, Weill, Gardel, Gershwin, Bernstein, Lloyd-Webber

Mercoledì 23 agosto 2023, ore 21.00

Caderzone, Palazzo Lodron Bertelli

SOLO… PIU’ PIANO

Sandra Landini, pianoforte

Musiche di Fanny Mendelssohn, Dora Pejacevic, Maria Szymanowska, Frédéric Chopin

Giovedì 24 agosto 2023, ore 21.00

Cavalese, Magnifica Comunità

CONTRABBASSO… PIU’ PIANO

CICLO GIOVANI TALENTI: Lorenzo Calovi, pianoforte – Emilio Colpi, contrabbasso

Musiche di Mozart, Chopin, Debussy, Bottesini, Dittersdorf

Martedì 29 agosto 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

JAZZ… PIU’ PIANO

CICLO GIOVANI TALENTI: Eugenia Canale, pianoforte

Musiche di Eugenia Canale

Martedì 5 settembre 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

FLAUTO… PIU’ PIANO

Angelo Ruggieri, flauto – Maurizio Barboro, pianoforte

Musiche di Schubert, Clara Wieck-Schumann, Bizet-Sarasate, Franck

Martedì 12 settembre 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

SOLO… PIU’ PIANO

Maurizio Moretta, pianoforte

Musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy

Mercoledì 13 settembre 2023, ore 21.00

Trento, Fondazione Caritro

ARMONICA… PIU’ PIANO

Edoardo Bruni, pianoforte – Santo Albertini, armonica cromatica

Musiche di Shostakovich, Bruni, Chopin, Morricone, De Falla, Massenet

Martedì 19 settembre 2023, ore 21.00

Roncegno, Casa Raphael

ARMONICA… PIU’ PIANO

Willi Burger, armonica cromatica – Clara Schembari, pianoforte

Musiche di Georg Martin, Debussy, Ibert, Walton