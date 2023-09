Trento, al prof. Pietro Nervi l’Aquila di San Venceslao

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 15 settembre, nella sala di rappresentanza di Palazzo Geremia a Trento, la cerimonia di consegna del riconoscimento dell’Aquila di San Venceslao, antico sigillo della città di Trento, al professor Pietro Nervi.

Professore emerito dell’Università degli Studi di Trento, Pietro Nervi ha insegnato per oltre vent’anni pure all’Istituto Agrario provinciale di San Michele all’Adige, una biografia nella quale, ha sottolineato il sindaco Ianeselli durante la consegna del premio, “la sua intensa attività si disponga all’interno di uno spazio ideale ibrido e ricco in cui lo studio della scienza agraria intesa in senso lato, con i suoi risvolti economici e ambientali, si sovrappone da una parte all’impegno nella formazione non solo accademica, dall’altra alla sua felice attitudine ad approfondire e dunque a regolare e normare realtà complesse e all’apparenza antiquate come quelle delle proprietà collettive”.

“Lei, professor Nervi, è stato l’interprete che, con l’acribìa dello studioso e la passione dell’uomo interessato alle mutevoli forme della vita associata, ci ha dotato di strumenti per comprendere e per dare nuovo impulso ai domini civici. Il suo lavoro ha gettato un ponte tra il Trentino che non c’è più e il Trentino di oggi, tra il territorio che preservava i propri boschi e pascoli per soddisfare le proprie necessità quotidiane e quello che deve tutelare in modo puntiglioso il patrimonio naturale per non dissipare le risorse e per scongiurare catastrofi ambientali e climatiche. Proprietà collettive, dunque né pubbliche né private, oggi gli usi civici ci suggeriscono anche grazie a Lei una terza via, un modo diverso non solo di possedere, ma anche di abitare il nostro territorio“, ha aggiunto il primo cittadino, consegnando a Nervi l’Aquila ardente di San Venceslao.