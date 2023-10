Dal 18 ottobre a Trento attivo servizio di trasporto notturno a chiamata

Un servizio di trasporto notturno a chiamata. Sarà attivo in via sperimentale da mercoledì 18 ottobre “OnOff Trento”, pensato dalla Giunta comunale di Trento in collaborazione con Trentino Trasporti.

“OnOff Trento” sarà attivo il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 di notte e coprirà, con due autobus da 15 posti, il centro cittadino e le aree collinari di Villzzano, Povo, Cognola e Martignano. Il periodo di sperimentazione dura fino al 31 luglio 2024.

Gli utenti che vorranno usufruire del trasporto, che cambia a seconda delle effettive necessità degli utenti, potranno scaricare l’applicazione “OnOff Trento” indicando il punto di partenza e la destinazione, e scegliendo se usare il servizio in tempo reale o pianificare il viaggio per i giorni successivi.

Saranno incluse 27 fermate del trasporto pubblico locale, che potranno essere integrate nel corso della sperimentazione e alle quali si aggiunge una nuova fermata nei pressi della Biblioteca Universitaria Cenrtale (Buc). Il perimetro di esercizio coprirà indicativamente la collina est e, nel fondovalle, l’area dalla piazza di Gardolo a nord al quartiere San Bartolameo a sud.

Il costo del biglietto e le modalità di acquisto sono le medesime del servizio urbano, la corsa potrà quindi essere pagata direttamente sull’autobus in contanti, con le applicazioni attualmente disponibili per l’acquisto online dei biglietti oppure potrà essere utilizzato l’abbonamento.

“OnOff Trento” – che potrà essere potenziato in fasce orarie diurne – non sarà attivo in alcune giornate festive (il primo novembre e l’8 dicembre del 2023 e, nel 2024, il primo e il 6 gennaio, il 25 marzo, il primo maggio e il 26 giugno).