Trasporto pubblico, venerdì 20 ottobre sciopero generale

Sciopero dei treni, martedì 8 marzo in Trentino garantiti solo i servizi essenziali

E’ stato indetto per domani, martedì 8 marzo, uno sciopero nazionale dei treni dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il Dipartimento territorio e ambiente della Provincia autonoma di Trento informa che per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle […]