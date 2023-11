Monsignor Manzana lascia la diocesi brasiliana di Mossorò

Dopo quasi 20 anni, il vescovo missionario trentino monsignor Mariano Manzana lascia la guida della Diocesi di Mossorò, in Brasile. Papa Francesco ne ha infatti accettato le dimissioni per raggiunti limiti di età – il 13 ottobre monsignor Manzana ha compiuto 76 anni -, ed ha nominato come suo successore il brasiliano dom Francisco de Sales Alencar, classe 1968, carmelitano, attuale vescovo della vicina Diocesi di Cajazeiras. Il nuovo vescovo farà il suo ingresso in Diocesi il prossimo 17 febbraio: fino ad allora monsignor Manzana ricoprirà il ruolo di Amministratore apostolico.

Nato a Mori nel 1947, don Mariano è stato ordinato prete nel 1973. Dopo 17 anni di missione in Brasile come prete diocesano fidei donum, rientrò nel 1993 per assumere il ruolo di direttore del Centro Missionario diocesano, fino alla nomina a vescovo di Mossorò, nel 2004. Il 5 settembre di quell’anno è stato ordinato vescovo in cattedrale a Trento dal vescovo Bressan.