A Trento sabato 2 dicembre la premiazione di “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”

I finalisti dell’edizione 2022 di Strike!

I giovani finalisti di “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose” avranno cinque minuti di tempo per catturare l’attenzione del pubblico e della giuria e fare, appunto, strike. La premiazione dell’ottava edizione del contest riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno una bella storia da condividere si svolgerà sabato 2 dicembre dalle 18 presso la sala InCooperazione di via Segantini, a Trento.

Dieci i finalisti provenienti da Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto, che si contenderanno i premi da mille euro ciascuno riservati ai primi tre classificati, il premio del pubblico da 500 euro e il premio Ldv20 del valore di mille euro per la storia capace di emergere per la sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Il progetto “Strike!” è della Fondazione Franco Demarchi e del Servizio attività e produzione culturale della Provincia di Trento, ed è realizzato da Mercurio Società Cooperativa. Condurranno la serata Matteo Osso di Rai Radio 2 e Cecilia Passarella di Sanbaradio.

Una volta terminate le esposizioni da 5 minuti di tutti e dieci i finalisti, è in programma un aperitivo curato dal Forno sociale Migola. Seguiranno il voto del pubblico e la proclamazione dei vincitori. Oltre ai premi in denaro sarà consegnato il premio speciale Storytelling alla migliore esposizione in collaborazione con Favini e la menzione speciale a cura della Fondazione Antonio Megalizzi.

I contendenti sono il collettivo artistico Artivist, Francesca Rampin e la pagina Instagram Ciacoe, il tiktoker Giacomo Panozzo, il campione italiano di Kart Cross Mattia Cattapan, l’ingegnera Monica Moser, il progetto Mostr’ami. Uno sguardo contro gli stereotipi, Nina Kakaw, l’Orto San Marco, la community social Telospiegasofia e il gruppo Unidea.

La giuria quest’anno è guidata dall’ex pattinatrice olimpica Valentina Marchei, il designer del CERN Giuseppe Aceto, l’economista Francesca Corrado, della Scuola del Fallimento, la giornalista nazionale e scrittrice Angela Iantosca, lo speaker radiofonico Matteo Osso (Radio2 e Lattemiele), Federica Megalizzi vicepresidente di Fondazione Megalizzi, il fondatore di Redo Martino Orler, Valentina Rovro di Itas Mutua, Camilla Buttà di Vector Spa, Sofia Khadiri di LDV20-Sparkasse e Maike Hollnaicher, vincitrice di Strike 2022.