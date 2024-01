Meteo, in Trentino iniziano a cadere i primi fiocchi di neve

Meteo, giovedì 30 novembre neve anche a quote basse

In Trentino giovedì 30 novembre saranno possibili nevicate anche a quote basse. La Protezione civile del Trentino invita quindi la popolazione ad evitare l’uso di automezzi sprovvisti di attrezzatura invernale, come catene o pneumatici da neve, e di prestare particolare attenzione quando si è alla guida, preferendo il trasporto pubblico a quello privato. Dopo mezzanotte […]