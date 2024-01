A Trento i festeggiamenti per il Capodanno cinese

Il 10 febbraio 2024 segna l’inizio dell’anno del Drago verde di Legno yang. Per celebrare il Capodanno cinese il Centro Studi Martino Martini promuove, insieme all’Associazione Cinese Trentino e al Cinformi, quattro eventi presso la Sala della Fondazione Caritro, in via Calepina a Trento.

Venerdì 2 febbraio alle 15 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Gocce di Cina”, una carrellata sulle diversità etniche e linguistiche in Cina preparata nell’ambito di un progetto Caritro. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 12 febbraio. Alle 16.30 seguirà la presentazione di Mirco Elena sui mille volti della Cina, frutto di una esperienza ultra quarantennale del relatore e dei suoi numerosi viaggi in Cina (anche su piattaforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87849584898).

Mercoledì 7 alle 16 è in programma un’articolata presentazione delle tradizioni del Capodanno cinese, a cura dell’Associazione Cinese Trentino, con un laboratorio di origami, intaglio e calligrafia, la degustazione di tè e dolci cinesi, musica, un approfondimento sulla cultura culinaria con lezione pratica.

Sabato 10, sempre nella Sala Conferenze della Fondazione Caritro, a partire dalle 16.30 si farà festa con il Concerto di Capodanno. Il programma di musica lirica europea e classica cinese sarà eseguito dagli artisti Rui Ma, baritono, e Julia Rolle, soprano, accompagnati al pianoforte dal Maestro Antonio Camponogara.

Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti. Il programma completo è sul sito del Centro Martino Martini: www.martinomartinicenter.org.