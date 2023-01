In piazza Dante a Trento il Capodanno cinese

Nel giorno del Capodanno cinese, la tradizionale danza del drago e del leone inaugurerà, sabato 21 gennaio alle 15.30, in piazza Dante a Trento con una esibizione della “Italy Lion and Dragon Dance“, l’anno del coniglio d’acqua, che durerà fino al 9 febbraio 2024.

Il Coniglio è il quarto dei 12 animali dello zodiaco cinese, dopo Topo, Bue e Tigre, seguito da Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. L’anno nuovo cinese inizia in concomitanza con la prima luna nuova dell’anno e, nel calendario gregoriano, tale giorno può cadere tra il 21 gennaio e il 19 febbraio: nel 2023 inizia appunto il 21 gennaio.

È una delle maggiori feste tradizionali della Cina, dura 15 giorni e viene festeggiata con una grande solennità non solo in Cina, ma in tutte le comunità cinesi del mondo, con danze, maschere tradizionali, banchetti e scambi di doni. La festa vera e propria è iniziata dalla sera della vigilia, con un banchetto, e termina la sera del quindicesimo giorno con la Festa delle lanterne, che quest’anno cadrà il 5 febbraio.

L’evento è promosso dal Centro Studi Martino Martini, associazione culturale a carattere internazionale intitolata al missionario e scienziato trentino Martino Martini, che visse ed operò in Cina nel diciassettesimo secolo, nell’abito del progetto “Sguardo ad Oriente” cofinanziato dalla Fondazione Caritro, in collaborazione con l’Università di Trento, l’Associazione culturale Alteritas Trentino, e i partner del progetto.