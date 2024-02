“Chi salva una vita”, a Tres il Coro San Romedio propone un recital per la Giornata della Memoria

Il coro San Romedio Anaunia

La musica, il canto ed il teatro sono linguaggi di straordinaria efficacia che consentono di tenere viva la Memoria. Con questa consapevolezza il Coro San Romedio Anaunia diretto da Luigi Deromodis, nell’ambito del programma promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Predaia in occasione della “Giornata della Memoria per le vittime della Shoah”, propone il recital “Chi salva una vita”.

L’appuntamento è per venerdì 2 febbraio alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Tres.

Un atto unico scritto da Renzo Fracalossi che ripercorre le vicende di coraggio di uomini che hanno speso se stessi per salvare chi, durante gli anni bui del nazifascismo, fu perseguitato per la propria razza o per il proprio credo. Fra tutti, la figura di Adamello Collini, alpinista rendenese che mise il proprio amore per la montagna e la propria esperienza e conoscenza delle vie alpine a disposizione di colore che dovevano sfuggire alla barbarie nazista; egli pagò con la vita questo suo coraggio.

È una delle tante piccole storie, spesso sconosciute, di uomini che hanno interpretato fino in fondo il motto attribuito a Kennedy: “Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l’essenza della dignità umana”. Raccontare queste “piccole grandi storie” è un modo importante per celebrare il il Giorno della Memoria poiché ci ricordano che a ognuno è chiesto lo sforzo per costruire un mondo migliore.

Il Coro San Romedio, per l’occasione, sarà affiancato da Alberto Nicolodi all’organo, e dalle voci narranti di Guido Smadelli, Nicoletta Zadra e Stefano Graiff e dalla presenza dei ragazzi della Parrocchia e dalla Filodrammatica di Tres.

La serata sarà aperta da una breve riflessione di Claudio Bassetti, Presidente del Comitato Trentino Alto Adige del C.N.C.A. già presidente della S.A.T..