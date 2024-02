Valbrenta, a marzo la riapertura della strada

Gardesana orientale, lunedì 13 novembre la riapertura

La riapertura della Gardesana Orientale è confermata per lunedì 13 novembre. Per mettere in sicurezza il tratto minacciato dalla frana, sono state realizzate delle barriere metalliche paramassi. La circolazione – informa la Provincia di Trento – riprenderà regolarmente a doppio senso di marcia a partire da lunedì 13 novembre alle 5 di mattina, in tempo […]