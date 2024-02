Media: Diego Andreatta è il nuovo presidente dell’UCSI del Trentino Alto Adige

Giornalisti, i 50 anni dell’Ordine regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol

L’Ordine dei Giornalisti del Trentino – Alto Adige/Südtirol festeggia i 50 anni di vita con una due-giorni di iniziative. Venerdì 11 alle 10 a Palazzo Geremia in via Belenzani a Trento saranno presentate le iniziative per i 50 anni dell’istituzione dell’Ordine regionale. Alle 11 in piazza Dante, di fronte al Palazzo della Regione, sarà inaugurata della […]