Il Nettuno di Trento si tinge di viola per la Giornata dell’epilessia

Giornata contro l’omobilesbotransfobia, esposta una bandiera in comune a Trento

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia è stata affissa una bandiera Lgbt in municipio a Trento, consegnata questa mattina (17 maggio) dal presidente di Arcigay del Trentino, Shamar Droghetti, all’assessora comunale alla cultura Elisabetta Bozzarelli. Il vessillo resterà esposto per tutta la giornata di oggi. Sempre oggi, in via […]