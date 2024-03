Sabato e domenica Admo Trentino torna in piazza con “Una colomba per la vita”

Sabato 9 e domenica 10 marzo i volontari di Admo Trentino tornano in più di 50 piazze con “Una colomba per la vita”. L’obiettivo di Admo è quello di arricchire costantemente il Registro dei donatori di midollo osseo nazionale, in modo che ogni malato al mondo possa trovare il suo gemello di midollo, quell’uno su 100.000 che possa donargli reale speranza di vita.

“Nel 2023 – spiega il presidente di Admo Trentino Alberto Zampiccoli – abbiamo raggiunto un importante traguardo. Il Laboratorio di tipizzazione HLA dell’ospedale S. Chiara di Trento, con cui lavoriamo in sinergia dalla fondazione del registro provinciale dei donatori di midollo osseo nel 1992, ha effettuato 1.000 tipizzazioni! Parliamo di 1.000 aspiranti donatrici e donatori trentini, 1.000 speranze di vita che sono state inserite nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo IBMDR. Nel 2022, le tipizzazioni erano state 882″.

Con i suoi 145 donatori effettivi dalla fondazione del Registro provinciale dei donatori di midollo osseo nel 1992, la Provincia di Trento ha guadagnato il primato italiano per indice di donazione nel 2021 e 2022. Il Trentino si è distinto anche per l’indice di reclutamento, anche questo il più alto d’Italia, che nel 2022 è stato di 82 tipizzati su 10.000 in età da tipizzazione, cioè tra i 18 e 35 anni, rispetto ai 26 della media nazionale.

“Negli ultimi anni – continua il presidente – anche le donazioni di midollo osseo da parte di potenziali donatrici e donatori trentine sono state tante. 16 donatori nel 2021, 22 nel 2022 e 13 nel 2023. Tutto questo è stato possibile grazie alla felice collaborazione con il Laboratorio HLA diretto dalla dott.ssa Paola Boccagni con il suo staff: la dottoressa Nadia Ceschini, la dottoressa Alessandra Zulian, la dottoressa Anna Stanizzi, il dottor Paolo Gottardi, le infermiere e tutto il personale della segreteria che ogni giorno si impegnano per raggiungere questi risultati. Ci tengo a ringraziare anche il personale dei punti periferici dove gli aspiranti donatori si recano per effettuare il prelievo di sangue che verrà poi inviato al Laboratorio HLA di Trento per essere tipizzato: Cavalese, Cles, Rovereto e Tione”.