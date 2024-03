San Giuseppe, domenica l’esposizione di Federauto in piazza Mostra

Caro energia, dalla Provincia 24 milioni per facilitare l’accesso al credito da parte delle micro-imprese

Via libera ad un intervento di sostegno al credito per agevolare il finanziamento da parte di Confidi e Cooperfidi alle micro-imprese trentine, attraverso la garanzia della Provincia. La giunta provinciale, con una delibera proposta dall’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, ha destinato 24 milioni di euro per rendere operativo questo nuovo intervento di facilitazione all’accesso […]