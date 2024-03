In Trentino nel 2022 quasi 35.000 screening per il cancro al seno

Bra Day, il 20 ottobre visite gratuite e un evento online sulla ricostruzione del seno dopo un tumore

Anche la Breast Unit dell’Ospedale Santa Chiara di Trento partecipa al mese rosa per la prevenzione al tumore al seno con l’iniziativa nazionale BRA Day per condividere aggiornamenti e novità riguardanti la terapia del tumore al seno. Le stime descritte nel rapporto I numeri del cancro in Italia 2020, a cura tra gli altri dell’Associazione […]