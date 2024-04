Serie C, con la Giana per il Trento ancora un pareggio

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

Arriva un altro pareggio per il Trento, che nella trentacinquesima giornata di Serie C fa 0-0 allo Stadio Briamasco contro la Giana Erminio e mantiene il decimo posto in classifica, l’ultimo piazzamento valido per la qualificazione ai playoff. Un risultato che allunga a otto i risultati utili consecutivi per il gruppo guidato da Francesco Baldini. Ai gialloblù rimane, però, il rammarico di non essere riusciti a concretizzare le diverse occasioni costruite durante la gara. E, soprattutto, di aver colpito due pali: nel primo tempo di testa con Frosinini e nella ripresa con un tiro dalla distanza di Sangalli.

La cronaca. Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Trainotti, Cappelletti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Sangalli e Rada, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Anastasia, si muove Giannotti come trequartista. Il primo pericolo della partita si concretizza dopo dieci minuti con il colpo di testa di Frosinini che s’infrange contro il palo. Poco prima della mezz’ora sono ancora i locali a calciare verso lo specchio, questa volta con Giannotti, il cui tiro termina alla destra di Zacchi. La Giana Erminio risponde al 38’ con il colpo di testa di Piazza che si spegne sul fondo.

È il Trento a chiudere in attacco la prima frazione e aprire in egual modo la seconda con un nuovo palo. Questa volta, a colpire il legno con una conclusione dalla distanza, è Mattia Sangalli. È la squadra di Baldini a fare la partita, arrivando in più di una circostanza a calciare verso lo specchio avversario. Poche, invece, le occasioni di marca ospite. Tra queste, da segnalare, quella all’81’ con il tiro di Franzoni che Russo para senza particolari problemi. Il finale è invece tutto di marca gialloblù: un minuto più tardi è Anastasia, ben trovato da Satriano, a calciare verso lo specchio non riuscendo però a trovare la gioia della rete per un ottimo intervento dell’estremo difensore lombardo. Sul corner conseguente è ancora il Trento ad andare a centimetri dal gol, questa volta con Cappelletti che di testa non trova la porta per un nonnulla.

Gli aquilotti rimangono decimi in classifica con quarantacinque punti in classifica. Il prossimo appuntamento per i gialloblù sarà sabato 13 aprile alle ore 18:30 in casa contro la Pro Vercelli allo Stadio ‘Briamasco’ di Trento.

Il tabellino.

A.C. TRENTO – GIANA ERMINIO 0-0 (0-0)

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Frosinini (24’st Satriano), Trainotti, Cappelletti, Obaretin; Sangalli, Rada, Di Cosmo (43’st Brevi); Giannotti (32’st Vaglica); Italeng (32’st Terrani), Anastasia (43’st Pasquato). A disposizione: Pozzer, Santer, Spalluto, Garcia Tena, Satriano, Puletto, Caccavo, Barison. Allenatore: Francesco Baldini.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Ferrante (12’st Messaggi), Piazza, Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Ballabio (12’st Corno), Lamesta; Verde (25’st Fall Mb.), Fall Ma. A disposizione: Pirola, Magni, Boafo, Groppelli, Pinto, Perna, Acella, Previtali, Barzotti. Allenatore: Andrea Chiappella

ARBITRO: Mattia Nigro della sezione di Prato

ASSISTENTI: Gianmarco Macripò di Siena e Giovanni Celestino di Reggio Calabria

QUARTO UFFICIALE: Anna Frazza di Schio

NOTE: pomeriggio primaverile, cielo sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 28’pt Ballabio, 42’pt Giannotti, 35’st Messaggi, 42’st Terrani. Recupero: 2’+5’. Totale spettatori: 1000 circa.