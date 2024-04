Alla Caritro la mostra “Mrtvare. Le scarpe di Srebrenica”

Rimarrà aperta per un fine settimana a Trento, alla Fondazione Caritro di via Calepina, la mostra fotografica “Mrtvare. Le scarpe di Srebrenica”, progetto del Centro memoriale di Potocari, in Bosnia, e del fotografo bosniaco Armin Durgut. Sabato 13 aprile l’esposizione sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 18; domenica dalle 9 alle 12. La due giorni è promossa dall’Arci del Trentino e da quella di Bolzano.

Le foto mostrano le calzature lasciate per strada dagli abitanti della città di Srebrenica che scappavano, nel luglio 1995, dalla soldataglia serbo-bosniaca comandata dal generale Ratko Mladic in quella che è rimasta nella memoria come “La marcia della morte”. Oltre 8000 bosgnacchi (bosniaci musulmani) vennero trucidati. Un’atrocità, nel contesto del processo di dissoluzione della Jugoslavia, per la quale Mladic è stato condannato dal Tribunale internazionale per l’ex Jugoslavia dell’Aja all’ergastolo per genocidio. Stessa pena per il medesimo reato anche per il leader serbo-bosniaco Radovan Karadzic.

Sabato 13 aprile, a partire dalle ore 10, sempre nella sala della Fondazione Caritro, si svolgerà un incontro pubblico introdotto da Andrea La Malfa, presidente Arci del Trentino, e moderato da Andrea Rizza Goldestain dell’Arci di Bolzano. Parteciperanno il criminologo Hasan Hasanovic, sopravvissuto alla Marcia della morte, il ricercatore Edin Ikanovic e lo storico Almir Salihovic.