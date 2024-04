A Castello Tesino sabato 20 aprile dibattito con Battiston e Nespoli

Sabato 20 aprile alle 17, al Cinema-Teatro di Castello Tesino, il fisico Roberto Battiston e l’astronauta Paolo Nespoli racconteranno lo spazio come nuova frontiera e come metafora che dice molto di noi, come individui e come società. L’incontro è l’unico evento pubblico di Orizzonte scienza, il percorso di formazione residenziale che si tiene dal 19 al 21 aprile nell’Altopiano del Tesino, all’interno del programma “Gli orizzonti della Fondazione Valtes”.

La partecipazione all’evento è gratuita e libera fino a esaurimento posti. Non è prevista la prenotazione.

Come vive un essere umano nello spazio? E soprattutto, è realistico pensare di abitarci nel futuro? Tra sogni megalomani e la ricerca di risposte alle domande che le crisi planetarie ci pongono ogni giorno, lo spazio sembra l’unica alternativa per l’umanità in un futuro in cui la Terra, per nostra colpa e responsabilità, non potrà più ospitarci.

Ma l’attenzione allo spazio che ha mosso sempre l’essere umano fin dalle origini, ben testimoniata in epoca contemporanea dal grande successo delle narrazioni fantascientifiche, rispecchia la nostra ricerca di senso e il tentativo di rispondere alle grandi domande sulla nostra esistenza: una visione di infinito, di esplorazione oltre i limiti conosciuti, un’aspirazione a qualcosa di grande che supera ogni nostra esperienza, per prendere coscienza da un lato della nostra finitezza, dall’altro del misterioso contesto spaziale in cui la Terra è inserita.

Il programma completo è su www.fondazionevaltes.it e www.degasperitn.it