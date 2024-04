Festa del 25 aprile, tutte le attività organizzate a Trento

Le illustrazioni di Roby il Pettirosso per la Festa della Liberazione

Anche a Trento giovedì 25 aprile si celebra il 79° anniversario della Liberazione. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, mercoledì 24 e giovedì 25 aprile saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità. Mercoledì dalle 8 alle 14 sarà vietata la sosta in via Belenzani (dall’incrocio con via delle Orne fino a via Roma), via Roma, piazza della Portela, piazza Santa Maria Maggiore, via delle Orfane e via della Prepositura.

Giovedì 25 aprile dalle 8 fino alla fine della manifestazione sarà vietato il transito in piazza Duomo, via Belenzani, via Roma, via San Giovanni incrocio via Roma, piazza della Portela, via della Prepositura, via Torre Vanga, piazza Dante, via Dogana, via Alfieri, via Roma, via Manci, galleria dei Partigiani, piazza Battisti, via Diaz, via Oss Mazzurana e piazza Pasi.

IL PROGRAMMA DEL 25 APRILE

Ore 9.15 Chiesa S. Francesco Saverio, via Belenzani, celebrazione della santa messa in ricordo dei caduti;

Ore 10 corteo con deposizione corone alle lapidi di Palazzo Thun, al monumento ai caduti in piazza Portela, all’ex Imi presso la Provincia, alla galleria Partigiani e in piazza M. Pasi: accompagna il corteo il corpo musicale Città di Trento;

Ore 11 Palazzo Geremia, Salone di rappresentanza, cerimonia di commemorazione. Interventi istituzionali del sindaco di Trento, del presidente della Provincia autonoma di Trento, e di Filippo Santarelli, commissario del Governo per la provincia di Trento. Interventi storici: “1944: l’anno della difficile resistenza” Mario Cossali, presidente Anpi del Trentino, Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino. In apertura esibizione del Coro “Bella Ciao”. La cerimonia di Palazzo Geremia sarà tradotta in lingua dei segni italiana (Lis).

Altri appuntamenti in collaborazione con Anpi del Trentino, Arci del Trentino e Fondazione Museo storico del Trentino

– Giovedì 25 aprile dalle 12 alle 24 – giardino Solzenicyn – ex giardino Santa Chiara (in caso di pioggia, dalle 14.00 al Teatro Sanbapolis). “Festa della Liberazione”. Alle ore 12 pastasciutta antifascista in memoria dei fratelli Cervi. Dalle ore 14 incontri di approfondimento, attività associative, spazio bambini, servizio bar per festeggiare insieme il 25 Aprile. Concerto finale con Queen of Saba.

– Cortile di palazzo Thun, via Belenzani 19. “Storie della Resistenza”: inaugurazione della mostra con i disegni di Roby il Pettirosso. La mostra è visitabile negli orari di apertura del palazzo fino al 5 maggio.