Ecco il Bike Festival Riva del Garda: la fiera della bicicletta fa 30 anni

Archivio fotografico APT Garda Dolomiti_ph Castagna

Si svolgerà dal 2 al 5 maggio prossimi la 30ª edizione del FSA Bike Festival Riva del Garda, la più grande fiera della bicicletta all’aperto d’Europa, che è stata presentata martedì 23 aprile presso la sede di Trentino Marketing. L’evento, organizzato quest’anno completamente da Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A., attirerà decine di migliaia di appassionati, guidati dalla volontà di scoprire le novità offerte dagli oltre 200 espositori, i migliori marchi del settore, che presenteranno gli ultimi prodotti e le innovazioni dell’industria ciclistica.

Durante la tre giorni saranno tantissimi i modelli che si potranno testare all’interno dell’Area Expo e sui percorsi più belli del Garda Trentino, ma nel ricco programma del Festival, consultabile su www.bikefestivalriva.com, anche numerose esperienze, tour, gare, talk e tanti altri eventi collaterali.

“Dobbiamo ringraziare chi ha creduto in quest’avventura, a partire dalle migliaia di appassionati delle ruote grasse che negli anni 90’ hanno dato il via al Bike Festival, e poi anno dopo anno sono aumentati fino ad arrivare ai 70.000 mila visitatori dello scorso anno. Un numero incredibile di persone che viene innanzitutto per testare le ultime novità nel settore della bicicletta, senza dimenticare la location di Riva del Garda che rappresenta una garanzia di riuscita”, ha detto Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo S.p.A, a cui ha fatto eco Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing: “Va riconosciuto al Bike Festival il fatto di aver fatto scoprire la mountain bike al Trentino 30 anni fa, contribuendo a sviluppare la cultura delle due ruote nella regione. Complimenti anche agli amici del Garda Trentino per avere avuto il merito di averne capito fin da subito le potenzialità, fino a diventarne gli organizzatori da quest’anno sotto la direzione dell’APT Garda Dolomiti. Come Trentino siamo molto riconoscenti perché oggi il Bike Festival rappresenta un prodotto turistico legato alla mountain bike capace di farci conoscere nel mondo e di farci crescere costantemente in termini di qualità dell’offerta”.

Oskar Schwazer, direttore di APT Garda Dolomiti, ha quindi presentato i diversi elementi innovativi introdotti dall’organizzazione in vista della 30ª edizione, “a partire dall’allargamento della proposta al comparto gravel, che si affianca alla tradizionale vocazione del festival per la mountain bike”, ma anche l’attenzione rivolta ai temi della sostenibilità e dell’accessibilità, definite “tema fondamentale di questa edizione”. “Grazie a un sistema che ci consentirà di non ricorrere all’utilizzo di bottiglie di plastica o lattine. Anche per quanto riguarda il food, abbiamo pensato a un piano a chilometro zero che si basa sui prodotti del territorio, grazie alla collaborazione con pro loco e associazioni locali. La partnership con Auto Industriali, inoltre, ci permetterà di utilizzare solo auto elettriche. Potremo anche fregiarci della certificazione 100% energia pulita, con Dolomiti Energia che ha fatto l’analisi di tutta l’energia che verrà utilizzata per l’area expo”, ha detto Antonella Emanuelli, Team Lead Events & Sponsoring di APT Garda Dolomiti: “Saremo, inoltre, un evento a marchio Open, a testimonianza dell’importanza rivolta al tema dell’accessibilità. All’interno dell’Area Expo ci sarà una nuova area, che abbiamo chiamato Bike For All, in cui saranno messe a disposizione biciclette dedicate diversi tipi di disabilità, volendo dimostrare come la bici è un mezzo in grado di migliorare la quotidianità di persone con disabilità”.