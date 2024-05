A Trento la Maratona a 6 zampe per supportare la scuola cani guida di Limbiate

Foto Facebook Scuola Cani Guida Lions

Sarà una maratona molto particolare quella che prenderà vita sabato 11 maggio lungo le strade di Trento: a gareggiare, infatti, non saranno solo gli iscritti, ma anche i loro cani. Si tratta della Maratona a 6 zampe di Trento, l’iniziativa promossa dai Lions Club del Trentino in collaborazione con l’assessorato alla cultura e politiche giovanili del Comune di Trento, giunta quest’anno alla sua seconda edizione, organizzata per supportare la scuola cani guida di Limbiate.

Un’occasione unica per sensibilizzare al tema delle disabilità visive in rapporto con le barriere architettoniche facendo una passeggiata in compagnia del proprio fedele amico a 4 zampe per le vie del centro cittadino, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla scuola cani guida di Limbiate, in Provincia di Monza e Brianza, un importante centro di addestramento fondato dai Lions Italiani con ormai più di 60 anni di esperienza. Sono più di 2.500 i cani guida consegnati gratuitamente a ipovedenti e non vedenti in questi anni, con una media, negli ultimi anni, di 50 cani all’anno. Il dispendio di energia e risorse è enorme considerando che ogni cane, adeguatamente addestrato, costa fino a 25.000 euro. La metà dei costi è supportata da aziende sponsor mentre il resto dell’importo è frutto di raccolte sul territorio, promosse dai Lions club.

Il programma prevede la partenza e l’arrivo nel verde del parco delle Albere, di fronte alla piazza delle Donne Lavoratrici. Saranno presenti numerosi stand informativi e promozionali e ad ogni partecipante verrà offerta una maglietta personalizzata e molti gadget per il proprio cane. Per partecipare è richiesto un contributo di 20 euro, che verrà devoluto alla scuola cani guida di Limbiate. L’obiettivo è superare i 1000 partecipanti per poter garantire l’acquisto di due nuovi compagni di vita per due non vedente.

L’itinerario previsto toccherà tutti i punti chiave della città, i parchi, le piazze e le vie del centro con tante tappe di ristoro per gli amici a 4 zampe e molteplici spazi informativi e promozionali. All’arrivo è previsto un momento istituzionale con la presentazione degli ultimi cani addestrati per dare due occhi a chi non vede e tante premiazioni per le diverse categorie che parteciperanno all’evento.