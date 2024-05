A Trento 115 delegati del mondo del volontariato europeo

Foto Comune di Trento

Arriveranno a Trento martedì 14 maggio le circa 115 persone che fino a venerdì 17 prenderanno parte allo Spring Volunteering Congress in Trento, un’importante opportunità per scambiare buone pratiche e valorizzare il volontariato trentino.

I partecipanti, provenienti da 22 paesi europei e suddivisi in due gruppi, cominceranno la loro visita mercoledì 15 con l’incontro del direttivo del Centro europeo di Volontariato alla Vetrina del Volontariato di via Manci e con l’assemblea generale del Centro a Palazzo Benvenuti, per proseguire nel pomeriggio con la visita all’Emporio Solidale di Cristo Re, luogo di incontro, spazio d’ascolto e di distribuzione alimentare, e con la conoscenza dell’esperienza Nutrire Trento, il progetto partecipato nato nel 2017 per promuovere una produzione e un consumo più consapevole dei prodotti alimentari.

Giovedì 16 la giornata comincerà con un ricco programma di visite studio. Nel corso della mattinata, i presenti, suddivisi in quattro gruppi, potranno conoscere il Forno Sociale Migola, un forno pubblico aperto a tutti dove vengono organizzati corsi e laboratori, il progetto Fionda, che supporta i minori con attività di aiuto compiti e giochi, l’associazione Intrecciante, che promuove l’inclusione sociale e il dialogo interculturale attraverso lo sport, Trentino Solidale, l’organizzazione che con numerosi progetti incoraggia inclusione, sostenibilità e lotta allo spreco, Casa Orlando, che ospita persone senza fissa dimora ed è gestita dagli stessi ex senzatetto che vi hanno trovato sostegno, e l’Emporio Edera, che mira a offrire ai soci un’alternativa sostenibile alla grande distribuzione offrendo al tempo stesso un luogo aggregativo e culturale per i soci. E ancora, La Foresta – Accademia di Comunità, che in uno spazio rigenerato della stazione dei treni di Rovereto ospita e promuove numerose opportunità di ricerca, incontro e mutuo aiuto, La Tana dei Papà, che propone a Rovereto incontri per rafforzare il legame tra padre e figlio e occasioni di confronto tra genitori, l’Orto Aperto del quartiere Clarina e la Biblioteca di Madonna Bianca, due progetti nati nell’ambito dei Beni comuni per promuovere rispettivamente la socializzazione nelle attività di cura dello spazio verde e la promozione della lettura e della conoscenza. E infine, il Giardino degli aromi, il patto di collaborazione nato nell’ambito del progetto Stra.bene e curato dalla cooperativa La Rete per la valorizzazione il giardino di erbe aromatiche che si trova lungo il Fersina, e Speck&Tech, la realtà che promuove un uso consapevole della tecnologia e organizza numerose attività sul tema.

Nel pomeriggio prenderanno invece parte al Convegno React – Vote, Volunteer, Vision che si svolgerà dalle 14.30 alle 17.30 a palazzo Geremia, dove saranno accolti dal sindaco di Trento e da Lejla Sehic Relic, presidente del Centro europeo di volontariato. Dopo un primo momento introduttivo curato dalla direttrice del Centro Gabriella Civico, si parlerà di comunità educanti, trend nel mondo del volontariato, sviluppo locale e impatto del volontariato. E ancora, di Amministrazione condivisa e gestione dei beni comuni, adattamento del quadro giuridico e politico ai cambiamenti del volontariato, intelligenza artificiale, volontariato d’impresa e comunicazione. Al termine, saranno votati i cinque temi da approfondire in occasione dell’EP meeting, che si svolgerà a Bruxelles nel mese di settembre.

Il convegno proseguirà al Padiglione del volontariato di piazza Duomo per concludersi al Muse, dove, a partire dalle 19, si svolgerà la EVCapital@10 Celebration.

Venerdì 17 maggio, i partecipanti potranno infine prendere parte alla visita guidata della città curata dall’Azienda per il turismo di Trento, concludendo l’esperienza con un aperitivo a Palazzo Roccabruna.