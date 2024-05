A Rovereto la mostra di foto contro lo spreco alimentare

I dinosauri invadono Rovereto: la mostra

La mostra “Dinosauri in carne e ossa” – prima posticipata e poi rinviata a causa dell’emergenza coronavirus – sarà inaugurata sabato 30 maggio alle ore 10. Gli allestimenti al Parco dell’ Ex Asilo Nido Manifattura di Rovereto, in via delle Zigherane sono iniziati ieri. La mostra è promossa dal Comune di Rovereto e è organizzata […]