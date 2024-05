In Trentino 4.498 infermieri, ma ne mancano più di 400

Sanità, in Trentino mancano circa 453 infermieri

In Trentino il 36% dei cittadini dichiara di avere almeno una malattia cronica, mentre il 17% dice di averne almeno due. Nel 2024, secondo le previsioni, 10,3 milioni di persone in Italia saranno destinate a vivere da sole: ci sarà quindi un maggior carico di richieste da gestire per il sistema sanitario. E attualmente in […]