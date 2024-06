Inaugurata a Imer la rinnovata chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo

Inaugurazione della chiesa di Imer

Domenica 2 giugno grande festa e sentita partecipazione della popolazione, delle autorità religiose, civili e militari e dell’associazionismo locale a Imer in occasione dell’inaugurazione della rinnovata chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo, al termine dei lavori di risanamento conservativo e restauro iniziati lo scorso anno.

Presente alla funzione religiosa l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi assieme al parroco don Augusto Pagan e ai sacerdoti di tutte le parrocchie primierotte. La celebrazione religiosa è stata preceduta dai saluti istituzionali e da un corteo aperto dal Corpo Musicale Folkloristico di Primiero. All’evento hanno partecipato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, la consigliera provinciale già vicesindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, oltre a tutti i sindaci dei Comuni del Primiero-Vanoi-Mis e della confinante Lamon.

Il presidente della Provincia ha sottolineato, riprendendo le parole dell’arcivescovo, come l’occasione abbia evidenziato l’unità della comunità di Primiero presente nella condivisione di questo importante momento. I lavori hanno interessato il campanile, la messa in sicurezza degli spazi esterni e l’interno della chiesa, che risale al XIV secolo e che nel 2026 celebrerà i 500 anni dalla consacrazione. All’intervento, che ammonta complessivamente a 710mila euro, ha partecipato la Provincia autonoma di Trento per 340mila euro, mentre i restanti finanziamenti provengono dalla CEI, da donazioni della popolazione, dal Comune di Imer e dalla FPB Cassa di Fassa Primiero Belluno.