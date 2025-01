Il Primiero e il Vanoi di nuovo protagonisti su Rai1 con la seconda stagione di “Black Out”

È cominciata questa settimana, su Rai1 e disponibile su RaiPlay, la seconda stagione di “Black Out”, la fiction che ha per sfondo i meravigliosi scenari trentini del Primiero e del Vanoi.

Lo scorso martedì 14 gennaio, infatti, sul primo canale della tv pubblica è andato in onda in prima serata il mistery-drama intenso ed emozionante ambientato tra le location di San Martino di Castrozza, Valle del Vanoi, Sagron Mis, Val Canali, Val Venegia, Lago di Calaita, Forte Buso e Paneveggio. La serie è realizzata in coproduzione da Èliseo Entertainment e Rai Fiction, in collaborazione con Trentino Film Commission e prodotta da Luca Barbareschi. Confermato il cast che vede protagonista Alessandro Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Federico Russo e da nuovi ingressi. La nuova stagione, ricca di colpi di scena e con al centro il tema del destino, è diretta da due giovani registi, Fabio Resinaro e Nico Marzano, che hanno saputo cogliere e ritrarre la suspence, il capitolare dei sospetti, la tenerezza e il coraggio dei personaggi.

La prima stagione, andata in onda in prima visione su Rai1 nel gennaio-febbraio 2023, è stata un successo straordinario in termini di ascolti: ogni episodio è stato visto in media da circa 4 milioni di spettatori. Ottimo il riscontro per il Trentino in termini di visibilità. Le riprese della seconda stagione sono state effettuate tra gennaio e marzo 2024, con il supporto dell’Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e delle amministrazioni comunali.

BlackOut è un racconto ambientato in alta quota, fatto di suspence, ma anche di sentimenti e umanità. I protagonisti sono i clienti di un lussuoso albergo in un piccolo ed esclusivo polo sciistico, che hanno trascorso le feste di Natale in compagnia dei propri cari. Ma un terremoto e il distacco di una slavina hanno isolato la valle e impedito i soccorsi. In quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, sono rimasti intrappolati personaggi con segreti da nascondere, identità celate e ambigui professionisti pronti a tutto; e tra loro c’è anche un assassino. Dopo aver tenuto col fiato sospeso il pubblico di RAI 1 per un’intera stagione, la serie torna nella bellissima e innevata Valle del Vanoi e al “Cima Paradisi”, l’Hotel al centro delle vicende. La storia dei protagonisti riprenderà esattamente da dove il racconto si era interrotto. Mille domande e il dubbio che fuori dalla valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle tappe che porteranno a scoprire tante verità nascoste.