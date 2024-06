Attivi dal 12 giugno i primi nove autobus 100% elettrici sulla linea da Trento a Lavis

A partire da domani, mercoledì 12 giugno, entreranno in esercizio i primi nove autobus 100% elettrici della flotta di Trentino Trasporti, che saranno attivi sulla linea 17 da Trento a Lavis e sono la prima tappa di un più ampio progetto di elettrificazione del servizio urbano di Trento avviato da Trentino Trasporti che entro il giugno 2025 vedrà complessivamente 16 nuovi mezzi elettrici in circolazione lungo l’asse dell’Adige da Trento a Zambana.

I dettagli del progetto – investimento complessivo pari a 12.2 milioni di euro, ottenuti da Provincia autonoma di Trento e Comune di Trento tramite il PNRR – sono stati illustrati questa mattina nella sede di Trentino Trasporti alla presenza anche del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. “La mobilità sostenibile e i collegamenti per le nostre comunità sono temi centro dell’agenda dell’esecutivo provinciale, perché contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad accorciare le distanze tra centri e periferie” ha spiegato il presidente, che ha ricordato come l’elettrificazione della rete urbana cittadina sia solo uno dei numerosi progetti sul tavolo della Provincia. “Questo intervento è un passo importante verso una mobilità sempre più moderna in Trentino, capace di coniugare l’efficienza e la sostenibilità ambientale, in un’ottica di intermodalità al servizio dei territori”.

Insieme a Fugatti hanno partecipato alla presentazione della nuova linea urbana elettrificata il presidente di Trentino Trasporti Diego Salvatore insieme al direttore generale dell’azienda Roberto Murru, l’assessore alla mobilità del comune di Trento Ezio Facchin, i primi cittadini di Lavis e Terre d’Adige, Andrea Brugnara e Renato Tasin. Nel ringraziare le strutture coinvolte nel buon esito della progettazione, il presidente e il direttore generale di Trentino Trasporti hanno sottolineato il grande lavoro di squadra tra i vari soggetti coinvolti e illustrato l’articolazione del progetto e i dettagli tecnici dei nuovi mezzi, sottolineando l’impegno dell’azienda sul fronte della sostenibilità.

Nove gli autobus che da domani saranno in servizio lungo la linea 7 del servizio urbano di Trento, sei da diciotto metri e tre da dodici metri, mezzi acquistati grazie a circa 7,5 milioni di euro, (7.459.951,06 euro) di fondi PNRR ottenuti dalla Provincia e destinati alla prima fase del progetto. Una linea ad alta capacità, che consentirà al servizio di passare da circa 300 passeggeri all’ora per direzione fino a un massimo 800 in orario di punta in base alla frequenza di passaggio. Oltre al miglioramento del servizio offerto, si punta alla riduzione della CO2 emessa, stimata in 400 tonnellate in meno all’anno, e a un positivo bilancio energetico con riduzione di energia primaria di circa il 13%.

Altri 7 nuovi mezzi elettrici della lunghezza di 12 metri arriveranno nel giugno 2025, con la Fase 2 del piano di elettrificazione che riguarderà le linee 7 e 15, per un ulteriore investimento di poco inferiore ai 5 milioni di euro (4.717.406 euro), fondi PNRR ottenuti dal comune di Trento.