A Trento il 18 settembre un convegno “Per una transizione verso la mobilità sostenibile”

“Per una transizione verso la mobilità sostenibile” è il titolo dell’importante convegno che si svolgerà il prossimo mercoledì 18 settembre dalle 9.00 alle 13.00 in Sala belli, presso il Palazzo della Provincia, in piazza Dante, a Trento. L’appuntamento organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento e dal Comune di Trento, si propone di illustrare le innovazioni che possono fornire al progetto della mobilità sostenibile prospettive di successo, in grado di contribuire efficacemente al contenimento delle emissioni climalteranti e al miglioramento dell’ambiente. A seguire, saranno illustrate le aspettative della società civile rispetto alle misure di mitigazione da adottare nei progetti futuri, in particolare con riferimento all’Agenda 2030.

“Ingegneria e sostenibilità sono due parole che si devono accostare: nel nostro codice deontologico è previsto che gli ingegneri lavorino a favore della collettività, rispettando l’ambiente e la sostenibilità, quindi non potevamo mancare nella Settimana della Mobilità Sostenibile”, ha detto, presentando il convegno, la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, ing. Silvia Di Rosa. “L’ingegneria nei suoi tre settori si declina perfettamente per raggiungere l’obiettivo della mobilità sostenibile: a partire dagli ingegneri del primo settore, che si occupano della progettazione delle infrastrutture viarie, a quelli del secondo, ovvero gli ingegneri che progettano i veicoli, dato che i trasporti oggi sono responsabili di un terzo delle emissioni climalteranti; fino agli ingegneri del terzo settore, che si occupano di digitalizzazione. Insomma, gli ingegneri ci sono e vogliono dare il loro supporto verso la sostenibilità, attraverso un contributo certamente di valore”, ha concluso Di Rosa.

Numerosi gli interventi in programma: dopo un primo momento di saluti con la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento Silvia Di Rosa e il sindaco di Trento Franco Ianeselli, la sociologa Elena Colli, anche consulente presso GO-Mobility, parlerà di “Mobilità sostenibile e traiettorie di vita: come cambiano attitudini e comportamenti nelle nuove generazioni”, mentre Raffaele Mauro e Marco Guerrieri del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento presenteranno gli scenari futuri dell’Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Tommaso Gecchelin, fondatore e CEO di NEXT Modular Vehicles, realtà padovana che ha realizzato il primo bus elettrico modulabile in caso di bisogno, parlerà invece di “Nuovi mezzi per il trasporto pubblico e il trasporto privato”; quindi Ilaria De Biasi, Capo Reparto Progetti Europei di Autostrada del Brennero, presenterà il progetto del Green Corridor A22, il piano che punta a trasformare l’autostrada del Brennero nel primo asse a emissioni zero.

Per affrontare il tema della “decarbonizzazione della mobilità: non solo tecnologie”, interverrà quindi l’ing. Sara Verones, direttrice dell’Ufficio studi e pianificazione delle risorse energetiche della Provincia Autonoma di Trento, mentre Ezio Facchin, Assessore con delega in materia di mobilità e rigenerazione urbana del Comune di Trento, esporrà le iniziative per la mobilità sostenibile previste dal PUMS di Trento. Toccherà poi all’Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile, con le proposte per la redazione del Piano Provinciale della Mobilità Sostenibile, che saranno presentate da Giuliano Giacomelli, presidente dell’Osservatorio provinciale sulla mobilità sostenibile della Provincia Autonoma di Trento.

Infine, spazio anche alle proposte delle associazioni ambientaliste del territorio e alle aspettative della società civile, con gli interventi di Ezio Viglietti, del Comitato per la mobilità sostenibile CMST “Ing. Alberto Baccega”, che esporrà ai presenti le proposte per il sistema mobilità sostenibile a Trento e in Trentino: metropolitana di superficie e TRAM TRENO, e di Massimo Pegoretti, referente ciclabilità urbana di FIAB Amici della Bicicletta Trento, che parlerà di obiettivi, strategie e strumenti nella promozione della mobilità ciclistica.

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti, e consente l’acquisizione di 4 crediti formativi come “seminario” per gli ingegneri a livello nazionale.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio formazione della Fondazione Luigi Negrelli dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, telefonando allo 0461/983193 oppure via email a formazione@fondazionenegrelli.it.