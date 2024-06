Dal 19 al 28 luglio torna il musicaRivafestival

A Riva del Garda un concerto per Chico Forti

Si terrà il 12 novembre all’Officina 33 di viale Pilati 7, a Riva del Garda, la serata evento dedicata a Chico Forti, sotto la sigla “With a little help from my friend”, che vedrà esibirsi prima il musicista trentino Michele Cristoforetti, accompagnato dai Kascade, poi Omar Pedrini, ex Timoria, che proporrà un live elettroacustico insieme […]