A Cembra Lisignago torna la rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna

È una delle manifestazioni enologiche più longeve del Trentino la rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, che torna per la 37° edizione da venerdì 28 a domenica 30 giugno a Cembra Lisignago.

L’evento, organizzato dal Comitato Mostra Valle di Cembra, prenderà ufficialmente il via venerdì sera, con la tradizionale inaugurazione al Parco Tre Maestri che segnerà l’apertura delle porte di Palazzo Maffei. Nelle sale del settecentesco palazzo del centro storico di Cembra, si potranno degustare 60 etichette di Müller Thurgau provenienti da diverse zone del Trentino, ma anche da Alto Adige, Val d’Aosta, Lombardia, Germania e Repubblica Ceca. Nel vicino spazio “Fuori di Taste” saranno invece protagoniste le produzioni più rappresentative del territorio con una selezione di etichette delle cantine della Valle di Cembra. Ad arricchire la prima serata di manifestazione, la musica anni Ottanta e Novanta del dj Max T, rigorosamente su vinile.

Sono 61 invece, i vini partecipanti al 21° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, i cui vincitori saranno proclamati, invece, nella giornata di sabato.

Una seconda giornata di rassegna ricca di appuntamenti, che si aprirà in mattinata con il trekking “Heroes” alla scoperta del territorio di Segonzano, con partenza dalle note Piramidi, e proseguirà nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 19.30, con “Dal vigneto alla cantina…a passo d’alpaca” a cura di Silpaca. Un trekking tra i vigneti di Cembra in compagnia dei morbidi animali di Ilaria Baldo, con degustazione finale presso Cembra cantina di montagna. In serata, a partire dalle 20, spazio a “Cenando con le stelle”, percorso enogastronomico di tre portate, realizzato dall’Enogastronomia Zanotelli, intervallato da performance di danza e, dopo le 22, grazie alla collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, torna anche “La grappa si fa cocktail”, con quattro proposte realizzate dal noto barman Leonardo Veronesi, per conoscere un lato inedito del distillato trentino. Ad accompagnare la degustazione, il sound soul, funk e rock di Dj Cocca e dei suoi vinili..

Domenica mattina, infine, dalle 10 ci sarà modo di esplorare il territorio in e-bike con “Cantine in sella”, in cui si avrà la possibilità di approfondire la conoscenza di alcune cantine della zona: ad ogni tappa una breve visita della realtà produttiva accompagnata da una piccola degustazione. Per tutti e tre i giorni sarà operativa anche la cucina delle Donne Rurali, con le loro proposte del territorio: dagli spätzle con farina di grano saraceno ai tagliolini con i funghi, dal risotto ai funghi e Puzzone della Val di Fassa al Tonco de Pontesel con polenta “Zingara”, solo per citarne alcune.

Ed è proprio il connubio tra enogastronomia di qualità e turismo il segreto della rassegna, cone ha detto in conferenza stampa Vera Rossi, presidente dell’Associazione turistica Val di Cembra, a cui ha fatto eco Alessandra Ferrazza, sindaca di Cembra Lisignago, sottolinenado il grande contributo dei volontari del Comitato, senza i quali non sarebbe pèossibile realizzare l’evento, e “far conoscere questo vino importante per la nostra valle, ma non solo, promuovere il territorio e tutti i suoi prodotti a 360 gradi”.