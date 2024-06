A Sorni grande festa per i 70 anni di sacerdozio di don Giovanni Battista Fedrizzi

A Sorni, frazione di Lavis, domenica 23 giugno si è svolta una celebrazione di ringraziamento in occasione dei 70 anni di ordinazione presbiterale di don Giovanni Battista Fedrizzi, classe 1930, originario di Mezzolombardo, dal 1994 a Sorni come parroco e dal 2017 come collaboratore pastorale.

Ordinato sacerdote il 27 giugno 1954, don Giovanni è stato cappellano a Borgo Valsugana e a Levico e parroco a Villa Banale, a Roncone, a Pellizzano, a Pieve di Bono e Prezzo ed infine, esattamente da 30 anni, a Sorni, dove aveva accettato di arrivare per un breve periodo di convalescenza e svolgere il suo servizio nella piccola comunità parrocchiale.

Il 12 giugno scorso don Giovanni ha festeggiato anche un altro traguardo: ha compiuto 94 anni. In questa occasione i parrocchiani hanno voluto ringraziarlo “per la sua lunga permanenza in paese, per la quotidiana celebrazione della Santa Messa, per la vicinanza alle persone anziane ed ammalate, per il pensiero costante rivolto al mondo missionario, per il carattere gioviale e la battuta sempre pronta”.

La comunità parrocchiale di Sorni, assieme alle comunità di Lavis e Pressano, ha voluto ricordare questo traguardo, condividendo con don Giovanni una giornata speciale alla presenza dell’arcivescovo Lauro Tisi, del vicario di zona don Giulio Viviani, del parroco di Lavis, Pressano e Sorni don Lamberto Agostini, dei padri Giuseppini di Lavis, don Marco Demattè e don Gianni Beraldo e dei “sorneri” padre Giorgio Tarter e don Lino Zatelli.

Anche il sindaco di Lavis Andrea Brugnara ha ringraziato don Giovanni per la sua preziosa presenza nella piccola frazione di Sorni. A nome della comunità parrocchiale, Chiara Facchinelli ha ringraziato don Giovanni “per tutto il bene seminato in questi anni con costanza e discrezione, i cui frutti si colgono a distanza d’anni, ricordando anche le gite settimanali in montagna con le famiglie, che don Giovanni, finchè le forze lo hanno sostenuto, amava organizzare educando i più giovani alla contemplazione delle meraviglie della natura pregando insieme, come ricompensa della fatica e dello sforzo di salire in alto”.

Il vescovo Lauro ringraziando don Giovanni per la lunga fedeltà a Dio e per il servizio svolto nella Chiesa locale ha dato appuntamento ai fedeli alla prossima visita pastorale, che comincerà proprio dalla zona pastorale di Mezzolombardo, di cui fa parte anche la comunità parrocchiale di Lavis, Pressano e Sorni.