Lettere dal fronte. Giorgia Garbato presenta la sua tesi a Revò

Dodicesima edizione di Pomaria all’insegna della solidarietà

La dodicesima edizione di Pomaria, quest’anno fra Livo e Rumo, si è distinta per una massiccia raccolta fondi a favore delle popolazioni terremotate coinvolgendo anche i comuni dell’Emilia Romagna che, aiutati dopo il sisma del 2012, hanno voluto impegnarsi soccorrere i paesi delle Marche. In val di Non c’erano Lene Vaccarozza e Venanzio Malavolta, provenienti […]