Romeno, quale pace possibile? Serata con padre Francesco Patton, custode di Terra Santa

La bandiera della pace

Viviamo l’epoca nella quale l’Europa ha riscoperto la guerra dentro i propri confini; un conflitto, quello in Ucraina, che si fa via via sempre più cruento e che coinvolge drammaticamente anche le popolazioni civili e che, come accade a Gaza ed in Israele non accenna a placarsi, è importante che ci si interroghi su quale pace sia possibile immaginare e costruire.

Per questo l’Associazione Pro Loco di Romeno ha promosso per questa sera, 12 luglio, un importante momento di riflessione dal titolo: “Pensieri di Pace. Quale pace possibile?”

La serata, che sarà condotta da Giorgio Lunelli, offrirà spunti di lettura della situazione in atto ed aprirà un focus particolare sul conflitto nel Vicino Oriente attraverso l’autorevole testimonianza di padre Francesco Patton che sarà collegato in video conferenza da Gerusalemme. La testimonianza del Custode di Terra Santa sarà davvero occasione preziosa di riflessione e offrirà spunti anche per capire quale impegno possiamo investire nel quotidiano e nella nostra Terra.

Nello specifico sarà un rappresentante del Forum Trentino per la Pace a portare la sua testimonianza.

L’appuntamento è dunque per questa sera, venerdì12 luglio alle 20.30, presso la Sala Lanzerotti della Cassa Rurale di Romeno.