“Donna e Lavoro”, nel 2024 saranno premiate le imprenditrici del settore zootecnico

L’articolo di Vita Trentina su malga Zoppetto premiato al “don Tonino Bello”

È l’articolo dal titolo “Addio malga, per sempre“, firmato dal direttore Diego Andreatta e pubblicato sulle pagine di Vita Trentina, che racconta la storia recente di malga Zoppetto in val Campel, il pezzo premiato con il terzo premio al concorso giornalistico nazionale “Don Tonino Bello”. “La malga Zoppetto in val Campel è al centro di […]