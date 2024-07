“Ors an Festa a Sporgrant”: tre giorni di gastronomia, musica e spettacolo in Val di Non

Locandina per la quarta edizione di “Ors an festa a Sporgrant”

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto torna a Spormaggiore, per la sua quarta edizione, “Ors an Festa a Sporgrant”, un fine settimana di enogastronomia, artigianato e musica immersi nella natura locale.

Molte le attività programmate per valorizzare il patrimonio faunistico alpino: la fattoria; la serata per conoscere il falco; una vasta area per bambini con laboratori creativi, giochi gonfiabili, lego giganti; visite guidate al Belpark, il parco faunistico a pochi passi dal centro di Spormaggiore, dove ammirare tre esemplari di plantigradi, il branco di lupi, le linci, le volpi, il gufo e molti altri animali alpini. Domenica in particolare, alle ore 15, su prenotazione e a numero chiuso, si verrà accompagnati dalle guide SAT per la visita ai luoghi segreti del parco.

Il menù della manifestazione comprende tortel di patate, grigliata di carne, panini, il maxi hamburger trentino con materie prime a km zero, birre artigianali e le tradizionali frittelle di mele.

Le tre serate saranno animate da musica live proposta da vari artisti: la band Radiomix, dal variegato repertorio nazionale e non solo; i dj set di Manuel Ferrari, Daniele Battan, Noxious Licks, accompagnati dalla voce di Marco Cristan; sessioni di ballo con i campioni di BF Dance Studio e il gruppo Country Whisper, per concludere domenica sera con le selezioni regionali di Miss Italia e l’ironia di Lucio Gardin.

Novità di quest’anno è la mostra fotografica con centinaia di scatti storici del borgo di Spormaggiore e dei suoi abitanti. Verranno esposti anche utensili e attrezzature di un tempo.

Per ulteriori informazioni consultare il programma dell’evento, i canali social della Pro Loco di Spormaggiore (Facebook e Instagram) o scrivere all’indirizzo mail info@prolocospormaggiore.tn.it.