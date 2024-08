Maltempo, rinviata la “Vigolana The Race”

Il nubifragio che ha colpito l’altopiano della Vigolana provocando colate di sassi e fango sui sentieri e su un nucleo di case ai piedi della montagna ha costretto gli organizzatori della “Vigolana The Race”, in programma domenica 4 agosto e valido come quarta prova del circuito Trentino Mountain Cup, a rinviare l’evento.

Il sindaco di Vigolo Vattaro Paolo Zanlucchi nei giorni scorsi ha emesso un’ordinanza di chiusura dei sentieri che portano in quota fino a quando non saranno conclusi i sopralluoghi e le verifiche sulla loro sicurezza. In questi giorni la Protezione Civile e i tanti volontari del paese, che hanno come sede logistica proprio nell’area manifestazioni dove era prevista la partenza e dove era previsto l’arrivo della sfida podistica, sono impegnati nelle operazioni di ripristino del territorio, che coinvolge fra l’altro molti volontari del comitato organizzatore.

Il Consiglio direttivo Vigolana Sky Team sta completando le ultime verifiche nel calendario sportivo per identificare una nuova data di svolgimento della manifestazione, che verrà comunicata il prima possibile. Le iscrizioni rimarranno valide.