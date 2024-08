“Salter. Da sempre. Anzi da prima”: martedì la presentazione del libro di Rocchetti

“E’ la mia storia e quella di altri villeggianti, di diverse generazioni e provenienze, che da tanti anni trascorrono le estati a Salter, piccolo paese della val di Non. Per molti, anche per me, è diventato il luogo del cuore”. Così la trentina Francesca Rocchetti, che lavora a Trento alla Fondazione Museo storico del Trentino dove si occupa di comunicazione, riassume il suo racconto “Salter. Da Sempre. Anzi, da prima”, pubblicato da Edizioni del faro. “Un racconto personale ma anche collettivo che vuole semplicemente dire grazie a Salter. Un paesino che è nel cuore di tanti e ci resterà per sempre”, aggiunge. Il racconto sarà presentato dall’autrice martedì 13 agosto alle ore 18,30 al parco di Salter.