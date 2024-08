A Rovereto martedì il racconto dell’esperienza di Operazione Colomba in Cile con i Mapuche

Incontro con Fabrizio Bettini, operatore di Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII, che racconta l’esperienza in Cile come osservatore dei diritti umani con il popolo Mapuche martedì 20 agosto alle 18 al Centro Pace di Rovereto.

Invito dal Centro Pace ecologia e diritti umani in collaborazione con l’associazione Quilombo Trentino. Mapuche significa “Gente della Terra” – Mapu significa Terra e Che significa Persona. I Mapuche sono il gruppo etnico più importante del Cile con una popolazione di circa un milione e mezzo di persone. La lotta dei Mapuche per la terra e l’autodeterminazione ha radici profonde. Nel corso della storia, il loro territorio ancestrale è stato progressivamente usurpato per far spazio all’espansione agricola e industriale.

Oggi, molte delle terre che un tempo appartenevano a loro sono nelle mani di grandi aziende forestali e di energia, che spesso operano senza riguardo per i Diritti delle comunità indigene. Le violazioni dei Diritti Umani contro i Mapuche non sono solo violazioni di legge internazionale, ma rappresentano anche un affronto alla dignità e alla storia di un popolo che ha dato un contributo significativo alla cultura cilena.

Molti affrontano discriminazione e persecuzione da parte delle autorità. La repressione politica è stata una costante nella storia recente del Cile, e i Mapuche spesso si trovano nel mirino del governo a causa della loro resistenza e delle richieste di autonomia e giustizia sociale; molti attivisti Mapuche sono stati incarcerati ingiustamente.