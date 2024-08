Addio a Pasqualini, ha educato con lo sport

Marco Pasqualini (in alto a sinistra) con i ragazzi della Virtus in un torneo del 1957 (foto archivio sito Virtus)

Per una generazione di volontari dello sport trentino è stato un esempio trascinante con la sua passione e la sua mite autorevolezza: il prof. Marco Pasqualini, scomparso l’altro ieri a 85 anni a Trento dopo una lunga malattia che lo aveva troppo presto allontanato dai campi di gara, va ricordato come “fondatore” del movimento di base dell’atletica leggera trentina e come appassionato presidente trentino del Centro Sportivo Italiano.

Per tanti anni insegnante di matematica all’Enaip, dove esprimeva la sua attenzione educativa agli alunni più deboli, era cresciuto con i fratelli nell’ambiente della storica Virtus nel rione di Santa Maria, dove già a 25 anni era riconosciuto come presidente, per poi dedicarsi principalmente all’atletica leggera. Insieme all’amico Sandro Cestari aveva tenuto vive negli anni Settanta le attività del Centro Sportivo Italiano avviate ancora nel 1945, vedendovi rispecchiato il suo ideale di uno sport sano ed educativo, “per tutti”, occasione di promozione umana e impegno civile (era stato consigliere comunale a Trento), senza peraltro disconoscere il valore dei risultati soprattutto se frutto di un lavoro di squadra e di un impegno serio. Lo ricordiamo felice per le prestazioni internazionali dei suoi atleti Gianni Demadonna o Mariano Scartezzini o entusiasmato dalle giovani promesse trentine c0me le gemelle Gaddo. Si era inventato gare come il Gran Premio di Mezzofondo estivo, ormai alla 45° edizione come ricordano una nota della FIDAL (di cui è stato presidente del Comitato Trentino al 1979 al 1988) e una testimonianza degli amici dell’Atletica Val Cembra.

La serietà e la mitezza, assieme ad una forte e mai esibita ispirazione cristiana, erano tratti caratteristici di Marco Pasqualini, la cui eredità è stata raccolta da altri dirigenti sportivi e portata avanti dalla moglie Vittoria e dai figli Chiara, Alberta e Guido, responsabile della redazione sportiva de L’Adige, ai quali esprimiamo la vicinanza di Vita Trentina.

I funerali si tengono lunedì 19 alle 15 nella “sua” chiesa di Cristo Re.