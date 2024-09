Sarà Ala a rappresentare il Trentino Alto Adige a “Il Borgo dei Borghi”,

Una panoramica sulla città di Ala. Foto M_Simonini

Sarà Ala a rappresentare il Trentino Alto Adige alla trasmissione “Il Borgo dei Borghi”, il programma, che nel 2025 sarà alla dodicesima edizione, che racconta sul piccolo schermo venti borghi italiani – uno per regione – fino alla proclamazione del vincitore in una serata finale molto seguita.

Le riprese nei borghi scelti sono iniziate lunedì scorso, 2 settembre, e proseguiranno per tre settimane, durante le quali la troupe della Rai viaggerà nella Penisola. Ogni “borgo” selezionato per la stagione 2024/25, uno per regione, racconterà le proprie bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche dando spazio alla tradizione e alle persone del luogo, che sono considerati veri protagonisti della trasmissione.

La vicesindaca e assessora alla cultura Michela Speziosi sprona gli alensi a partecipare alle riprese ed esprime la sua soddisfazione per la scelta di Ala da parte della Rai. “Siamo entusiasti di essere stati selezionati per partecipare a questo programma Rai dedicato ai più bei borghi d’Italia, siamo grati per aver l’opportunità di promuovere il nostro bellissimo territorio. Invitiamo così i cittadini alensi a partecipare alle riprese della parte finale del programma per una breve comparsa ma che vogliamo carica di grinta per promuovere Ala”.

Ala è stata scelta in quanto Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, per la particolare bellezza del suo centro storico ricco di palazzi barocchi ma anche per gli elementi naturalistici che la caratterizzano. Sarà l’occasione per pubblicizzare e far conoscere ancora di più le bellezze alensi, questa volta a livello nazionale. Il servizio attività culturali sta lavorando con la redazione della trasmissione di Rai Tre per organizzare le riprese e la preparazione della puntata che verrà girata ad Ala. Appariranno vie, piazze, palazzi, ma anche le persone. Per questo serviranno anche diverse comparse che appaiano in piazza San Giovanni in uno dei momenti centrali delle riprese. L’invito è aperto a tutti e tutte le alensi: appuntamento per lunedì 16 settembre alle 17.30, servono persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non sono richieste competenze specifiche né si dovrà intervenire, si farà solo una ripresa di gruppo: basterà perciò la presenza).

Il programma “Il Borgo dei Borghi” sarà mandato in onda a partire dal 20 ottobre, all’interno del contenitore domenicale “Kilimangiaro”, su Raitre, che trasmetterà ogni settimana (per 20 settimane) un filmato realizzato in questo periodo. Lo scopo del programma è poter pubblicizzare in pochi minuti i borghi italiani per farli conoscere al grande pubblico soprattutto in aspetti poco noti. In primavera sarà possibile votare i borghi, iscrivendosi gratuitamente già da ora su Raiplay, sul sito Rai de “Il Borgo dei Borghi” un voto al giorno ogni 24 ore. La sera di Pasqua, il 20 aprile 2025, si terrà la serata finale dedicata a “Il Borgo dei Borghi” e si proclamerà il vincitore come Borgo più bello 2024/25, con una classifica dal 20° al 1° posto. Il borgo vincitore dell’edizione 2024 è stato quello di Peccioli in Toscana. Nell’edizione 2024 per il Trentino Alto Adige ha partecipato Caldes. In passato parteciparono Bondone, Vigo di Fassa, Borgo Valsugana, sinora nessun borgo trentino è arrivato sul podio di questa speciale competizione.